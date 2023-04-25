بينها واحدة مركزها لبنان.. بلد عربيّ يتعرّض لـ15 هزّة أرضيّة خلال يومٍ واحد

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا عن تسجيل 15 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر المركز في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال شرق مدينة القنيطرة بقوة 1.9 على مقياس ريختر، وأخرى في البقاع اللبناني بقوة 2.5 على مقياس ريختر، و5 هزات في لواء إسكندرون تراوحت شدتها بين 1.5 و2.5 على مقياس ريختر، و8 هزات في البر التركي ترواحت قوتها بين 2.1 و3.5 على مقياس ريختر. (سانا)

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