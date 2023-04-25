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لبنان

وزير الخارجية عرض مع سفير مصر الترشيحات للمنظمات الدولية

Lebanon 24
25-04-2023 | 10:55
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب سفير مصر ياسر علوي.

وخلال اللقاء، تم البحث في الترشيحات للمنظمات الدولية وتبادل الدعم والتأييد بين البلدين، إضافة إلى البحث في جدول أعمال القمة العربية، وأبرز المواضيع التي سيتم بحثها.
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كما بحث بو حبيب مع سفير بريطانيا هاميش كاول في العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في المنطقة، خصوصا في جنوب لبنان وفلسطين وسوريا.
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