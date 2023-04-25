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لبنان
شيخ العقل اتصل ببري مهنئا بالفطر
Lebanon 24
25-04-2023
|
11:00
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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري مهنئا بالفطر، وتلقى بدوره اتصالا من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وبرقية من رئيس "حركة لبنان الشباب" وديع حنا مهنئا.
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واستقبل أبي المنى، في دار الطائفة في بيروت اليوم، الوزير السابق يوسف سلامة، مهنئا بالفطر، وتخلل اللقاء بحث في قضايا وطنية عامة عدة، وعلى الأخص ما يتعلق برؤية الهوية والسيادة التي يتبناها سلامة ورفاقه.
كما استقبل وفدا من جمعية "معا نعيد البناء" برئاسة الأب بطرس عازار، ضم الدكتورين هاني رعد وكريستينا صليبا. وتناول اللقاء نشاط الجمعية وأهدافها، وقدم الوفد دعوة إلى أبي المنى للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى للأب الأنطوني مارون عطالله.
كذلك استقبل عضو اللقاء الروحي في لبنان الشيخ عباس العاملي والكاتب الشيخ حسن شاهين اللذين قدما إليه مجموعة من الكتب.
كما استقبل توفيق الحلبي.
وكان أبي المنى شارك أمس في اللقاء الديني الموسع في خلوة بلدة بدغان الدينية، تلبية لدعوة الشيخ أبو فارس مروان فياض، بمشاركة المشايخ: أبو فايز أمين مكارم وأبو زين الدين حسن غنام وأبو مسعود هاني جابر شهيب وحشد من مشايخ المنطقة والجبل.
من جهة ثانية، قدم أبي المنى في دار الطائفة بإقبال عبد الملك أبو علوان، كما أوفد القاضي الشيخ غاندي مكارم والشيخ سامي عبد الخالق الى مطرانية الروم الكاثوليك في بيروت لتقديم التعزية باسمه برئيس لجنة محمية أرز الشوف شارل نجيم.
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