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لبنان

وعدٌ من بو صعب لمديري ثانويات رسمية.. ماذا أبلغهم؟

Lebanon 24
25-04-2023 | 11:09
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غرّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "استمعت إلى صرخة صادقة من مديري الثانويات الرسمية في قضاء المتن الشمالي، ووعدتهم بالعمل على تأمين مطالبهم الضرورية سريعاً بهدف تمكين طلابهم من اكمال دراستهم هذا العام حفاظاً على استمرارية المدرسة الرسمية ومساعدة أساتذتها والأهالي آملاً تعاون الجميع لايجاد حلول جذرية لمدارس لبنان كافة".
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