ينقل المخدرات من البقاع إلى ببروت.. وهكذا كان مصيره

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 20-4-2023، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، فان على مسلك البقاع / بيروت، وتمكّنت من ضبطها وتوقيف سائقها، ويدعى:
ش. م. (مواليد عام 1974، لبناني)
كما ألقت القبض على شخصين كانا برفقته، وهما:
ح. ا. (مواليد عام 1997، لبناني)
ت. ن. (مواليد عام 1993، لبناني)
بتفتيش المركبة الآلية، عثرت بداخلها على:
/4/ مظاريف كوكايين
/3/ مظاريف بداخلها كريستال ميث
/6/ أكياس ومظروفين بداخلها حشيشة الكيف زنتها حوالي /1/كلغ.
/199/ حبة مخدّرة من أنواع "كبتاغون"، "play boy"، "LMD"، و"XTC"
/20/ حنجور "ketamine"
/434/ حبة ترامادول
/400/ حبة بنزكسول
بالتحقيق معهم، تُرِكَ الثاني والثالث لقاء سندات إقامة كونه تبيّن أنه لا علاقة لهما بالموضوع، فيما أوقف الأول وأودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.