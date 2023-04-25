ينقل المخدرات من البقاع إلى ببروت.. وهكذا كان مصيره

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 20-4-2023، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، فان على مسلك البقاع / بيروت، وتمكّنت من ضبطها وتوقيف سائقها، ويدعى:ش. م. (مواليد عام 1974، لبناني)كما ألقت القبض على شخصين كانا برفقته، وهما:ح. ا. (مواليد عام 1997، لبناني)ت. ن. (مواليد عام 1993، لبناني)بتفتيش المركبة الآلية، عثرت بداخلها على:/4/ مظاريف كوكايين/3/ مظاريف بداخلها كريستال ميث/6/ أكياس ومظروفين بداخلها حشيشة الكيف زنتها حوالي /1/كلغ./199/ حبة مخدّرة من أنواع "كبتاغون"، "play boy"، "LMD"، و"XTC"/20/ حنجور "ketamine"/434/ حبة ترامادول/400/ حبة بنزكسولبالتحقيق معهم، تُرِكَ الثاني والثالث لقاء سندات إقامة كونه تبيّن أنه لا علاقة لهما بالموضوع، فيما أوقف الأول وأودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.