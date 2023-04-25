Advertisement

لبنان

عمل عسكريّ قبالة شاطئ بيروت.. إكتشفوا ما جرى وشاهدوا الصور!

Lebanon 24
25-04-2023 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1060596-638180441926797849.jpg
Doc-P-1060596-638180441926797849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفّذت وحدات من القوات البحرية والجوية بالاشتراك مع القوات البحرية التابعة لليونيفيل تمريناً قتالياً مقابل شاطئ بيروت، حضره السفير الألماني في لبنان السيد أندرياس كيندل وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء آرولدو لازارو، وقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن البحري هيثم ضناوي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوين.
 
ويحاكي التمرين فرضية اعتراض مركب مشبوه في البحر لتفتيشه، وذلك في إطار تقييم قدرات القوات البحرية في مجالات: رصد المياه الإقليمية اللبنانية والسيطرة عليها، وجهوزية فرق تفتيش السفن.
 
 
 
 
 
Advertisement
 
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:01 | 2023-04-25
12:56 | 2023-04-25
12:55 | 2023-04-25
12:46 | 2023-04-25
12:42 | 2023-04-25
12:34 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website