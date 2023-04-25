عمل عسكريّ قبالة شاطئ بيروت.. إكتشفوا ما جرى وشاهدوا الصور!

نفّذت وحدات من القوات البحرية والجوية بالاشتراك مع القوات البحرية التابعة لليونيفيل تمريناً قتالياً مقابل شاطئ بيروت، حضره السفير الألماني في لبنان السيد أندرياس كيندل وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء آرولدو لازارو، وقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن البحري هيثم ضناوي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوين.

ويحاكي التمرين فرضية اعتراض مركب مشبوه في البحر لتفتيشه، وذلك في إطار تقييم قدرات القوات البحرية في مجالات: رصد المياه الإقليمية اللبنانية والسيطرة عليها، وجهوزية فرق تفتيش السفن.

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