الراعي إطلع من نكد على الاستقرار الكهربائي في زحلة و 16 بلدة مجاورة

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي، في بكركي، رئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد، في زيارة تهنئة بالعيد، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.ونوه نكد بـ"مواقف البطريرك الوطنية الجامعة والجهود التي يبذلها من أجل الحفاظ على لبنان واستقراره"، كما أطلع الراعي على "الاستقرار الكهربائي الذي تنعم به مدينة زحلة و16 بلدة مجاورة بمعدل 23 ساعة يومياً وبوفر يتخطى الـ30 بالمئة عن بقية المناطق".بدوره، أثنى الراعي على "عمل مؤسسة كهرباء زحلة"، متمنياً "أن ينسحب هذا الواقع على مستوى كل المناطق اللبنانية".بعدها، شارك نكد في صلاة المسبحة الوردية التي ترأسها الراعي في كنيسة السيدة في الصرح واستبقاه إلى مائدة العشاء.ومن زوار الراعي أيضا رئيس مجلس إدارة "نورسات" المدير العام لـ"تيليلوميار" جاك كلاسي، الذي شارك في صلاة المسبحة الوردية مع وفد من رعية تولوز الفرنسية.