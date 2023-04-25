فيديو لحادث مروّع في الجنوب.. السيارات إصطدمت ببعضها!

وقع حادث سير مروّع بين عدد من السيارات على أوتوستراد العاقبية - جنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع عددٍ من الإصابات.

وإثر وقوع الحادث، شهدت المحلة زحمة سيرٍ خانقة، فيما تولت فرق الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات.