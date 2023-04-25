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لبنان

فيديو لحادث مروّع في الجنوب.. السيارات إصطدمت ببعضها!

Lebanon 24
25-04-2023 | 11:40
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وقع حادث سير مروّع بين عدد من السيارات على أوتوستراد العاقبية - جنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع عددٍ من الإصابات.
 
وإثر وقوع الحادث، شهدت المحلة زحمة سيرٍ خانقة، فيما تولت فرق الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات.
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العاقبية

حادث سير

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