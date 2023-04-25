عبد اللهيان في بيروت.. ترحيب بالخطة الفرنسية ورئيسي قريباً في سوريا

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لا شك أن ايران تنشط دبلوماسياً وسياسياً في الشرق الاوسط منذ ما قبل اتفاق بكين مع السعودية، إلا أن المفارقة اليوم أن هناك تحولات جديدة في المنطقة سوف ترسم واقعاً جديداً على صعيد حل الأزمات في دول الاقليم ومن بينها لبنان الذي يصله عبد اللهيان الاربعاء على ان يتوجه إلى دمشق بعد بيروت، خاصة وأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور سوريا قریباً.زيارة عبد اللهيان الى لبنان الاربعاء حيث يلتقي الخميس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، هي الأولى له إلى بيروت بعد الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية، والذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك اليمن ولبنان، ويمكن أن يقلل الفجوة والخلافات بين الأطراف اللبنانية المقربة من إيران والسعودية.يهدف وجود عبد اللهيان في بيروت، بحسب ما يؤكد مدير قسم الدراسات اللبنانية في مركز دراسات الشرق الأوسط في طهران الباحث الايراني محمد خواجوئي لـالإعلان عن دعم إيران للحوار السياسي في لبنان وانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، مع إشارته إلى أنّ طهران لا تتدخل مباشرة في تفاصيل عملية انتخاب رئيس لبنان بل هي تؤيد نهج وسياسة حليفها حزب الله في كيفية مقاربته الملفات الداخلية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي.