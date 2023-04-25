كتابٌ عاجل من وزير الداخلية إلى "قوى الأمن".. ماذا فيه؟

وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلب فيه منع أي تظاهرة من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها.

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