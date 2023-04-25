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لبنان

كتابٌ عاجل من وزير الداخلية إلى "قوى الأمن".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
25-04-2023 | 12:18
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وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلب فيه منع أي تظاهرة من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها.
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واعتبر الكتاب أنّ الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها.
 
 
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