Advertisement

لبنان

بعيداً عن واقعنا الصعب.."ايه في أمل" (فيديو وصور)

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-04-2023 | 12:34
A-
A+
Doc-P-1060612-638180485003244823.jpg
Doc-P-1060612-638180485003244823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوهلة من الزمن بات اللبناني يعتقد ان لا شيء في وطنه سوى السوداوية والمشكلات  والصعوبات، وهذا الامر ينبع من اختبارات متتالية لا تتوقف يعيشها بشكل مستمر منذ الـ2019 وحتى اليوم.

فالمواطن اللبناني الذي ليس له سوا ربه يدعو اليه ويناجيه، وُضع في السنوات الأخيرة في مختبرات وحقول تجارب متعددة، بدأت مع الدولار وتدني مستوى الليرة، ووصلت الى القطاعات المرتبطة بحياته اليومية كالإستشفاء والتعليم وغيرهما، ولم تنته عند حدود الطوابير العديدة التي تختفي وتعود .

كل هذه الاختبارات، جعلت اللبناني يغرق في مستنقع من اليأس والسلبية، فنسي او تناسى ان ينظر إلى بعض الإيجابيات الموجودة حوله ولو بشكل ضئيل.

وفي هذا الاطار، لا ملامة على المواطن، اذ ان " من يأكل العصي لا كمن يعدها".

"فيديو بطيّر العقل"
 
قبل أيام قليلة، بدت لافتة اعداد المشاركات الهائلة وغير المسبوقة وعدد ردود الفعل الإيجابية التي نالها مقطع "فيديو" قام بنشره عبر تطبيق "تويتر" أحد السياح المصريين الذي قام بزيارةٍ لبنان مؤخرا.

والمقطع المشار اليه، قد يكون طبيعيا بالنسبة إلى أي مواطن سبق له وزار 10 بالمئة فقط من مناطق لبنان، لكن حالة اليأس التي تسيطر على المجتمع اللبناني، حوّلت الفيديو الى جرس يذكّر اللبنانيين بطبيعتهم وبلدهم الجميلين وبصوت فيروز الذي رافق المشاهد السياحية من الأشرفية الى البقاع فالشمال والجنوب وغيرهم.
 
Advertisement

لبنان الإبداع حاضر في الإعلام العربي

وفي سياق متصل، قامت الناشطة البيئية كارولين شبطيني، التي غالبا ما تهتم بموضوع إعادة تدوير المواد البلاستيكية، والتي لها ابداعاتها في هذا المجال عبر أكثر من عمل استطاعت من خلالهم دخول موسوعة "غينيس" ، بنشر صور  عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلالها وفد اعلامي مصري، يقوم بزيارة لبنان بهدف اعداد وثائقي حول عمل شبطيني واستعراضه من الناحية الجمالية والبيئية، وعبر هذه الخطوة يؤكد  لبنان مرة جديدة ريادته في أكثر من مجال على الرغم من المشقات الكثيرة التي يعيشها.

في المحصلة، قد لا يكون الوقت ملائما للحديث عن الإيجابية والفرح، لكن " ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل".
 
لمشاهدة فيديو خاص بآخر إنجازات شبطيني.. إضغط هنا
 
 
 
 
  
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:01 | 2023-04-25
12:56 | 2023-04-25
12:55 | 2023-04-25
12:46 | 2023-04-25
12:42 | 2023-04-25
12:18 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website