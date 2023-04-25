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لبنان

بعد تقارير عن ترحيل سوريين "قسراً" من لبنان.. ما هو موقف مفوضية اللاجئين؟

Lebanon 24
25-04-2023 | 12:42
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أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان "قلقها البالغ" تجاه "تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان"، مؤكدة أنها "تتابعها مع الأطراف المعنية".
 
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ووفقاً لصحيفة "النهار"، فقد أشارت المفوضية إلى أنهُ "استناداً للمعلومات من اللاجئين، وبحسب تقارير عدة، تلحظ المفوضية زيادة في عدد المداهمات في صفوف سوريين في كلّ من جبل لبنان وشمال لبنان. ولغاية شهر نيسان الحالي، علمت المفوضية بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها".
 
وأضافت: "تلقت المفوضية أيضاً تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجلّ لدى المفوضية".

ودعت المفوضيّة إلى "احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية".
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