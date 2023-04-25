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لبنان

لطلاب الشهادات.. إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية

Lebanon 24
25-04-2023 | 12:56
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كشف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي للـ"ام تي في" مواعيد إجراء الإمتحانات الرسميّة.

وأكّد أنّ امتحانات الشّهادة المتوسّطة - البريفيه لدورة العام 2023 العاديّة، ستُجرى يومَي الخميس 6 تمّوز والسّبت 8 تمّوز. أمّا امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، فتُجرى أيّام الإثنين 10 تمّوز والثلاثاء 11 تمّوز والخميس 13 تمّوز.
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وحُدّدت امتحانات شهادات التعليم المهني والتقني، في 19 و20 حزيران، وشهادة الإمتياز الفنّي وشهادة المشرف المهني في 21 و22 حزيران، وشهادة البكالوريا الفنية في 24 و26 حزيران.
 
وفي سياق منفصل، أشار الحلبي إلى أنه سيتم تمديد العام الدراسي حتى 15 حزيران. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
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