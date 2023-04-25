Advertisement

لبنان

"هيئة شؤون المرأة" تستكمل جولاتها التوعوية حول مكافحة العنف ضد النساء

Lebanon 24
25-04-2023 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1060620-638180497964058808.jpg
Doc-P-1060620-638180497964058808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستكمل "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، باللقاء الخامس في ثانوية القبّة الجديدة الرسمية المختلطة.
Advertisement

وتأتي سلسلة هذه الجلسات التي تقوم بها الهيئة في عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية، وتستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالاً لمشروع "فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع" الذي نفّذته السنة الماضية ويرمي إلى الحؤول دون التسرب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من كل أشكال العنف.

وشارك في اللقاء رئيسة الهيئة كلودين عون، عضو الهيئة المحامي شوكت حولا، مديرة المدرسة عائشة خالد بزال،  الموجهتان التربويتان من وزارة التربية غنى هاجر وعلا خراط، والجسم التعليمي والطالبات والطلاب في المدرسة.

وتوجهت عون إلى الطلاب والطالبات بالقول: "الزواج المبكر لا يجب أن يكون خيارا من أجل الهروب من واقع صعب نعيشه، فمهما اشتدت التحديات التي نواجهها، يبقى الحل بالمعرفة والعلم والتمكين الذاتي اجتماعياً واقتصادياً، وليس بالزواج الذي يتطلب نضوجاً جسدياً ونفسياً واستقلالية مالية لنتمكّن من تحمل مسؤولياته".

أضافت: "هدف الجلسة هو التوعية على كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرضوا لها، إن كان هذا العنف معنوياً أو لفظياً أو جنسياً أو جسدياً أو اقتصادياً، إضافةً إلى طرق الوقاية منه والتعريف على آليات الحماية المتوافرة التي تؤمنها الدولة اللبنانية من خلال التواصل مع الموجهات في وزارة التربية والتعليم العالي أو عبر الخطوط الساخنة التابعة للوزارة أو لقوى الأمن الداخلي".

وتابعت: "علينا أن نتحلى بالشجاعة لكي نرفض أي فعل أو موقف أو كلمة نشعر على أثرها بالإنزعاج والقلق والخطر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2023-04-25
13:58 | 2023-04-25
13:53 | 2023-04-25
13:48 | 2023-04-25
13:44 | 2023-04-25
13:39 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website