"هيئة شؤون المرأة" تستكمل جولاتها التوعوية حول مكافحة العنف ضد النساء

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تستكمل "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" سلسلة الجلسات التوعوية للطالبات والطلاب في الثانويات الرسمية حول سبل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، باللقاء الخامس في ثانوية القبّة الجديدة الرسمية المختلطة.وتأتي سلسلة هذه الجلسات التي تقوم بها الهيئة في عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات اللبنانية، وتستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، استكمالاً لمشروع "فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع" الذي نفّذته السنة الماضية ويرمي إلى الحؤول دون التسرب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من كل أشكال العنف.وشارك في اللقاء رئيسة الهيئة كلودين عون، عضو الهيئة المحامي شوكت حولا، مديرة المدرسة عائشة خالد بزال، الموجهتان التربويتان من وزارة التربية غنى هاجر وعلا خراط، والجسم التعليمي والطالبات والطلاب في المدرسة.وتوجهت عون إلى الطلاب والطالبات بالقول: "الزواج المبكر لا يجب أن يكون خيارا من أجل الهروب من واقع صعب نعيشه، فمهما اشتدت التحديات التي نواجهها، يبقى الحل بالمعرفة والعلم والتمكين الذاتي اجتماعياً واقتصادياً، وليس بالزواج الذي يتطلب نضوجاً جسدياً ونفسياً واستقلالية مالية لنتمكّن من تحمل مسؤولياته".أضافت: "هدف الجلسة هو التوعية على كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرضوا لها، إن كان هذا العنف معنوياً أو لفظياً أو جنسياً أو جسدياً أو اقتصادياً، إضافةً إلى طرق الوقاية منه والتعريف على آليات الحماية المتوافرة التي تؤمنها الدولة اللبنانية من خلال التواصل مع الموجهات في وزارة التربية والتعليم العالي أو عبر الخطوط الساخنة التابعة للوزارة أو لقوى الأمن الداخلي".وتابعت: "علينا أن نتحلى بالشجاعة لكي نرفض أي فعل أو موقف أو كلمة نشعر على أثرها بالإنزعاج والقلق والخطر".