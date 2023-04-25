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لبنان

على طريق عام كوسبا.. 5 جرحى إثر حادث سير

Lebanon 24
25-04-2023 | 13:34
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أصيب 5 اشخاص بجروح نتيجة حادث سير على طريق عام كوسبا مقابل مطعم "كابري"، حيث اصطدمت سيارة بمولد للكهرباء قرب موقف المطعم بعد أن انحرفت عن مسارها.
 
وعملت فرق الاسعاف التابعة للصليب الأحمر على نقلهم الى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.
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