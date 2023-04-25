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لبنان

قريباً جداً.. نصرالله قد يلتقي هذه الشخصية البارزة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-04-2023 | 13:39
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توقعت مصادر مقرّبة من "حزب الله" حصول لقاء بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور لبنان غداً، والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، لاسيما بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة عقب حادثة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وغزة والجولان بإتجاه المستعمرات الإسرائيليّة.
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وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ "هذه الزيارة لم يُعلن عنها كالعادة، لكنها قائمة وواردة وغير مستبعدة"، وفي كل مرّة يزور فيها عبد اللهيان لبنان، يحصل لقاءٌ مع الأمين العام للحزب.
وعمّا إذا كان عبد اللهيان سيلتقي ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في لبنان، قالت المصادر إن "هذا الأمر مستبعدٌ لكنه قد يحصل في حال تقرّر ذلك".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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