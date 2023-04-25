خريس: لتهدئة الخطاب السياسي والنأي به عن لغة التحريض

شدد عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" النائب علي خريس على "ضرورة الاحتكام لقواعد الحوار والتوافق في مقاربة كافة القضايا الخلافية"، مؤكداً "وجوب تهدئة الخطاب السياسي والنأي به عن لغة التحريض الطائفي والمذهبي".

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ودعا خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة اللوبية، الى "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية"، مذكرا بـ"الدعوات والمبادرات التي أطلقها الرئيس نبيه بري حيال هذا الاستحقاق الدستوري قبل الوصول الى الفراغ". ودعا خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة اللوبية، الى "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية"، مذكرا بـ"الدعوات والمبادرات التي أطلقها الرئيس نبيه بري حيال هذا الاستحقاق الدستوري قبل الوصول الى الفراغ".

وجدد خريس التأكيد على أنّ "المدخل الأساسي للانقاذ يكون بانتخاب رئيس للجمهورية يجمع ولا يفرق، قادر على مقاربة كافة الملفات الداهمة لا سيما قضية ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا ومسألة النازحين واعادة العلاقات الى طبيعتها مع الاشقاء العرب، رئيس جمهورية يؤمن إيماناً راسخاً باتفاق الطائف وتنفيذ ما تبقى من بنود اصلاحية فيه".



