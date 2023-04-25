فيديو للأب إيلي خنيصر.. إكتشفوا ما قاله عن المنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان

قال الأب المتخصص بالاحوال الجوية ايلي خنيصر، في فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، إن منخفضاً جوياً سيضرب لبنان اعتباراً من بعد ظهر نهار الجمعة.

وفي التفاصيل، أشار خنيصر إلى أن هناك كتلاً رطبة متمركزة بين اليونان وغرب تركيا ستبدأ بالانحراف تدريجياً نحو قبرص ولبنان.

Advertisement

ولفت خنيصر إلى أن عطلة نهاية الأسبوع ستكون ممطرة جداً وستشهد عواصف رعدية بنسبة 90% وهناك احتمال لتساقط البرد خاصة في المناطق الساحلية.

وتابع قائلاً: "ستتوزع الأمطار على الخط الساحلي اللبناني والسوري، والمناطق الأكثر عرضة للأمطار في لبنان هي المناطق الجنوبية. وسيتساقط الثلج على ارتفاع 2200 وما فوق".

وبحسب خنيصر ستستمر الأمطار الغزيرة إلى ظهر نهار الأحد وستنحسر الموجة تدريجياً نهار الإثنين وستعاود درجات الحرارة بالارتفاع.