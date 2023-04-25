Advertisement

لبنان

فيديو للأب إيلي خنيصر.. إكتشفوا ما قاله عن المنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان

Lebanon 24
25-04-2023 | 13:34
A-
A+
Doc-P-1060632-638180525348644077.jpeg
Doc-P-1060632-638180525348644077.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الأب المتخصص بالاحوال الجوية ايلي خنيصر، في فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، إن منخفضاً جوياً سيضرب لبنان اعتباراً من بعد ظهر نهار الجمعة. 
 
وفي التفاصيل، أشار خنيصر إلى أن هناك كتلاً رطبة متمركزة بين اليونان وغرب تركيا ستبدأ بالانحراف تدريجياً نحو قبرص ولبنان. 
Advertisement
 
ولفت خنيصر إلى أن عطلة نهاية الأسبوع ستكون ممطرة جداً وستشهد عواصف رعدية بنسبة 90% وهناك احتمال لتساقط البرد خاصة في المناطق الساحلية.
 
وتابع قائلاً: "ستتوزع الأمطار على الخط الساحلي اللبناني والسوري، والمناطق الأكثر عرضة للأمطار في لبنان هي المناطق الجنوبية. وسيتساقط الثلج على ارتفاع 2200 وما فوق". 
 
وبحسب خنيصر ستستمر الأمطار الغزيرة إلى ظهر نهار الأحد وستنحسر الموجة تدريجياً نهار الإثنين وستعاود درجات الحرارة بالارتفاع. 
 

لبنان

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2023-04-25
13:58 | 2023-04-25
13:53 | 2023-04-25
13:48 | 2023-04-25
13:44 | 2023-04-25
13:39 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website