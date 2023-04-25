18
o
بيروت
19
o
طرابلس
25
o
صور
18
o
جبيل
3
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحلبي عرض مع سفير اليابان التعاون في مجالات التربية
Lebanon 24
25-04-2023
|
13:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي سفير اليابان في لبنان ماسايوكي ماغوشي، وعرض معه التعاون في مجالات التربية وسبل تعزيزه.
وأكد الحلبي أن "اليابان دولة صديقة للبنان، وقد أسهمت على مر السنوات في دعم التربية والمدارس الرسمية وأمنت الطاقة الشمسية لنحو 122 مدرسة رسمية"، لافتاً إلى أن "هذه التجهيزات تحتاج إلى التطوير لتصبح فعالة في غياب الكهرباء".
Advertisement
وعرض الحلبي معاناة المعلمين والحاجة إلى دعمهم وتمكينهم من الإنتقال للقيام بمهام التعليم في المدارس، مشيرا إلى أن الأزمات شملت كل القطاعات، موجهاً الشكر والتقدير إلى الحكومة اليابانية وإلى السفير لجهودهم في دعم التربية في لبنان.
من جهته، عبر ماغوشي عن سعادته بالعودة إلى لبنان كسفير، واهتمامه بدعم لبنان واللبنانيين والمجتمع، لافتا إلى التعاون القائم مع المنظمات الدولية ووكالة جايكا اليابانية، مشيرا الى أن هناك اتفاقية تعاون بين البلدين يأمل إبرامها في مجلس النواب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!
15:22 | 2023-04-24
24/04/2023 03:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: مُفاجأة بطقس آخر نيسان.. ثلوج وبرَد وصواعق في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: مُفاجأة بطقس آخر نيسان.. ثلوج وبرَد وصواعق في هذا الموعد
02:47 | 2023-04-25
25/04/2023 02:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد مصرف لبنان اليوم.. هذا ما قد يفعله
Lebanon 24
جديد مصرف لبنان اليوم.. هذا ما قد يفعله
02:45 | 2023-04-25
25/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالإسم... مصرف جديد ينهار فكم هوى سهمه؟
Lebanon 24
بالإسم... مصرف جديد ينهار فكم هوى سهمه؟
07:13 | 2023-04-25
25/04/2023 07:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
13:58 | 2023-04-25
25/04/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2023-04-25
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:58 | 2023-04-25
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
13:53 | 2023-04-25
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
13:44 | 2023-04-25
خريس: لتهدئة الخطاب السياسي والنأي به عن لغة التحريض
13:39 | 2023-04-25
قريباً جداً.. نصرالله قد يلتقي هذه الشخصية البارزة
13:34 | 2023-04-25
على طريق عام كوسبا.. 5 جرحى إثر حادث سير
فيديو
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
25/04/2023 22:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
25/04/2023 22:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
25/04/2023 22:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact