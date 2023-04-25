الحلبي عرض مع سفير اليابان التعاون في مجالات التربية

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وأكد الحلبي أن "اليابان دولة صديقة للبنان، وقد أسهمت على مر السنوات في دعم التربية والمدارس الرسمية وأمنت الطاقة الشمسية لنحو 122 مدرسة رسمية"، لافتاً إلى أن "هذه التجهيزات تحتاج إلى التطوير لتصبح فعالة في غياب الكهرباء".وعرض الحلبي معاناة المعلمين والحاجة إلى دعمهم وتمكينهم من الإنتقال للقيام بمهام التعليم في المدارس، مشيرا إلى أن الأزمات شملت كل القطاعات، موجهاً الشكر والتقدير إلى الحكومة اليابانية وإلى السفير لجهودهم في دعم التربية في لبنان.من جهته، عبر ماغوشي عن سعادته بالعودة إلى لبنان كسفير، واهتمامه بدعم لبنان واللبنانيين والمجتمع، لافتا إلى التعاون القائم مع المنظمات الدولية ووكالة جايكا اليابانية، مشيرا الى أن هناك اتفاقية تعاون بين البلدين يأمل إبرامها في مجلس النواب.