خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ العديد من المصارف باشرت اليوم وبعد إنتهاء عطلة عيد الفطر، إستقبال طلبات جديدة من المواطنين لتقاضي الدولار عبر منصة "صيرفة"، موضحةً أنّ الطلبات السّابقة تمّ البت بها تباعاً لاسيما خلال دوام العمل اليوم.

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وأوضحت المصادر إنَّ بعض المصارف أبلغ المواطنين بأنّ عمليات الدفع ستكون بين 5 إلى 10 أيام، كاشفة في الوقت عينه عن أنّ المبالغ التي سيجري صرفها بالدولار قد تكون مرتبطة بسعر "صيرفة" القائم لحظة "القبض".