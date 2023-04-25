توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!

أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت عن سماع إطلاق نارٍ كثيف في منطقة حارة حريك - الضاحية الجنوبية، وذلك إثر إشكالٍ كبير في المنطقة.



Advertisement ووفقاً للمعلومات، فإنَّ الأهالي ناشدوا الجيش التدخَّل فوراً لتطويق التوتر وضبط الأوضاع. ووفقاً للمعلومات، فإنَّ الأهالي ناشدوا الجيش التدخَّل فوراً لتطويق التوتر وضبط الأوضاع.