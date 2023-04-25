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لبنان

توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!

Lebanon 24
25-04-2023 | 13:58
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أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت عن سماع إطلاق نارٍ كثيف في منطقة حارة حريك - الضاحية الجنوبية، وذلك إثر إشكالٍ كبير في المنطقة.

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ووفقاً للمعلومات، فإنَّ الأهالي ناشدوا الجيش التدخَّل فوراً لتطويق التوتر وضبط الأوضاع. 
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حارة حريك

لبنان

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