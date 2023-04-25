هل تبلغ رياض سلامة موعد جلسة إستجوابه في فرنسا؟

ذكرت قناة "الجديد" أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يتبلغ موعد جلسة إستجوابه في فرنسا يوم الـ16 من أيار المقبل.

وكان رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، تغيّب، اليوم الثلاثاء، بذريعة المرض عن جلسة استماع في بيروت مع محققين أوروبيين يدققون في ما إذا كان الشقيقان قد اختلسا وغسلا مئات ملايين الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

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ويُجرى التحقيق مع رياض سلامة إلى جانب شقيقه رجا في لبنان وفي 5 دول أوروبية على الأقل، بشأن تهم أخذ أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة "فوري أسوشيتس" التي يملكها رجا.