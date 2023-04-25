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لبنان

جثة تثير بلبلة في ضهر البيدر.. هل عُرفت هويتها؟

Lebanon 24
25-04-2023 | 15:33
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّه تم العثور على جثة مجهولة الهوية في محلة ضهر البيدر.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد جرى نقل الجثة إلى مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة.
 
 
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لبنان

ضهر البيدر

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