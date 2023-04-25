جثة تثير بلبلة في ضهر البيدر.. هل عُرفت هويتها؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّه تم العثور على جثة مجهولة الهوية في محلة ضهر البيدر.

ووفقاً للمعلومات، فقد جرى نقل الجثة إلى مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة.