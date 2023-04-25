تصريحٌ لافت من أبو الغيط عن بشار الأسد وبرّي.. ماذا قال عن لبنان؟

أعربَ الأمين العام لجامعة الدّول العربية أحمد أبو الغيط عن أمله في أن يُحقق الجو العربي الحالي والتفاهم السعودي - الإيراني والتقارب السعودي - السوري، إنفراجة في الوضع اللبناني، متمنياً حصول حلحلة على صعيد ملف إنتخابات رئاسة الجمهوريّة.

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الثلاثاء، قال أبو الغيط رداً على سؤال عمّا إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتمسك بشرط ترشيح رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية: "لا أعتقد أن بري مصمم على هذا الأمر وعقله منفتح في هذا السياق".



ولفت أبو الغيط إلى أنّ الرئيس المصري الراحل حسني مبارك نصحَ الرئيس سعد الحريري بعدم إستعجاله ليكون رئيساً للحكومة، معتبراً أنه "كان لدى حزب الله وإيران قدرة كبيرة على التعطيل في لبنان".



وفي ما خصّ سوريا، لفت أبو الغيط إلى أنّ جامعة الدول العربية لم تُحسم بعد كذلك مشاركتها في القمة العربية، معتبراً أنّ "الرئيس السوري بشار الأسد ربح المعركة، أما إيران فلن يكون لها وجود في قاعة جامعة الدول العربية".



وحول الوضع في السودان، قال أبو الغيط: "هناك قوتان عسكريتان تتصارعان على الأرض وكل طرف يحاول إنهاء الآخر، والوضع في بالغ التعقيد والدول المجاورة تتدخّل للتسوية".



وأضاف: "لم نرصد تدخلات خارجية في السودان، وما يعيق تحركاتنا للتسوية هو استمرار المعارك وإغلاق الحدود".

