في الهرمل.. ماذا حصل عند حاجزٍ للجيش مساء اليوم؟

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علِمَ "لبنان24" أنّ الجيش أوقف، مساء اليوم، عند حاجزه في بلدة فيسان - جرود الهرمل، المدعو "ع.م.جعفر"، وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف منها خطف مقابل فدية وتهريب أشخاص.وجرى اقتياد الموقوف إلى أحد المراكز العسكرية تمهيداً لتسليمه إلى الأجهزة الأمنية المعنية بإشراف القضاء المُختص.