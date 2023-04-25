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لبنان

ما جرى داخل مبنى في الليلكي مأسوي.. هكذا خسر شابٌّ حياته!

Lebanon 24
25-04-2023 | 16:25
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عُثر مساء اليوم على اللبناني "ف.ع.أ." (35 عاماً)، جثة هامدة في منزل أحد أصدقائه الكائن في منطقة الليلكي/ بناية حسن مهدي.
وبحسب المعلومات الأولية، فإنَّ سبب الوفاة هو تناول الضحيّة جرعة زائدة من المخدرات.
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