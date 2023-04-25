ما جرى داخل مبنى في الليلكي مأسوي.. هكذا خسر شابٌّ حياته!

عُثر مساء اليوم على اللبناني "ف.ع.أ." (35 عاماً)، جثة هامدة في منزل أحد أصدقائه الكائن في منطقة الليلكي/ بناية حسن مهدي.

وبحسب المعلومات الأولية، فإنَّ سبب الوفاة هو تناول الضحيّة جرعة زائدة من المخدرات.