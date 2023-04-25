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لبنان
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Lebanon 24
25-04-2023
|
17:04
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ينتظر كثيرون ما يمكن ان يحمله دبلوماسي إقليمي رفيع، لا سيما لجهة مجريات التفاهم مع عاصمة عربية فاعلة، ومدى البحث بالملف الرئاسي، وهو أمد غير محسوم في الزيارة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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