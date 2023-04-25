حذر من كسر الجرّة

يحاذر كل من حزب الله والتيار الوطني الحر كسر الجرة، في مفاوضات ما وراء الستارة، بحثاً عن رئيس غير الذي يرفضه باسيل، وغير الذي يقبل به وحده "الحزب"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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