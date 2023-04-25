15
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
0
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ملف النازحين السوريين يؤجج المخاوف وتحرك حكومي للمعالجة بعد لجم التصعيد
Lebanon 24
25-04-2023
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسارعت التطورات المتصلة بملف النازحين السوريين واطلقت دعوات الى النازحين مجهولة المصادر على مواقع التواصل للتجمع والتظاهر اليوم امام مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيما ووجهت بدعوات مضادة لبنانية للتجمع ضدها ومنعها من التظاهر . وعلى الأثر وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مساء كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها، بحيث أنّ الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها. وفيما يعقد اجتماع قبل ظهر اليوم في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في ملف النازحين السوريين، ابدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان "قلقها البالغ" تجاه "تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان"، مؤكدة أنها "تتابعها مع الاطراف المعنية". وقالت المفوضية، ردّاً على سؤال لـ"النهار": "استناداً للمعلومات من اللاجئين، وبحسب تقارير عدة، تلحظ المفوضية زيادة في عدد المداهمات في صفوف سوريين في كلّ من جبل لبنان وشمال لبنان. ولغاية شهر نيسان الحالي، علمت المفوضية بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها". وأضافت: "تلقت المفوضية أيضا تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجلّ لدى المفوضية". ودعت المفوضيّة إلى "احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية".
Advertisement
وكتبت" نداء الوطن": كانت أمس أزمة نزوح نحو مليوني سوري الى لبنان على كل شفة ولسان. وبدا وكأن كل اللبنانيين باتوا يعتبرونها كارثة ديموغرافية واجتماعية وسياسية واقتصادية تتعلق بجوهر وجود لبنان، وبات يتوجب ايجاد حل سريع لها وفقاً للمصلحة الوطنية العليا لئلا تنفجر عنفاً عشوائياً وعصبيات غير محسوبة.وبحسب الخبراء، فإن الضرر الاقتصادي المباشر الذي يتسبب به النزوح يمكن تلخيصه بثلاث نقاط. أولها خروج الدولار من لبنان عن طريق مئات آلاف النازحين، في وقت يحتاج لبنان الى بقاء العملة الخضراء في نظامه المالي ودورته الاقتصادية. وثانيها ان هذه الازمة تتجلى بعمالة عدد هائل من هؤلاء النازحين من دون التصريح عنهم، ما يفوّت على الخزينة العامة موارد ضريبية مهمة جداً. وثالثها، رزوح لبنان منذ العام 2011 تحت ضغط هائل يحدثه النازحون السوريون على بنيته التحتية من كهرباء ومياه وطرقات وشبكات صرف صحي وغيرها من دون القدرة على إعادة تأهيلها. وكانت القشّة التي قصمت ظهر هذا الملف، الاجراءات التي إتخذها اخيراً الجيش اللبناني مستهدفاً ترحيل السوريين المخالفين، الذين دخلوا لبنان خلسة ولا يحملون أي أوراق رسمية وثبوتية وليسوا مسجّلين كنازحين. وحملة الجيش هذه ليست وليدة اللحظة، بل بدأت منذ نيسان 2019 بعد قرار للمجلس الأعلى للدفاع كلّف بموجبه الجيش بترحيل جميع السوريين الذين لا يحوزون الأوراق الرسمية اللازمة. وكتبت" البناء": اتهمت مصادر مطلعة بعض الجهات الداخلية والخارجية بتحريض النازحين السوريين على الدولة اللبنانية وتحريض معاكس للبنانيين على النازحين لأهداف خارجية تتعلّق بتسارع الخطوات للانتفاح العربي على سورية وتسريع الحل السياسي وفصله على ملف النزوح، محذّرة عبر «البناء» من إيقاع الفتنة بين السوريين واللبنانيين.كما علمت «البناء» أن الجهات الأمميّة تحرّض النازحين للتظاهر ضد إجراءات الدولة اللبنانية.
حذر مصدر دبلوماسي عبر «البناء» من مشروع قديم جديد لدمج النازحين في المجتمعات المضيفة لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية، وتم استخدام ورقة النازحين في الحرب على سورية في وجه الدولة السورية بالتوازي مع سلاح العقوبات وضد الدولة اللبنانية بتواطؤ سياسي داخلي.ويكشف المصدر أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تلقت أكثر من طلب رسمي من الحكومة اللبنانية السابقة بمنح المساعدات للنازحين السوريين في سورية وليس في لبنان ما شجّعهم على العودة الطوعية، لكن الطلبات قوبلت بالرفض والتسويف وبحملات إعلامية لتخويف النازحين من العودة الى بلدهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
Lebanon 24
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
13:53 | 2023-04-25
25/04/2023 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: مُفاجأة بطقس آخر نيسان.. ثلوج وبرَد وصواعق في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: مُفاجأة بطقس آخر نيسان.. ثلوج وبرَد وصواعق في هذا الموعد
02:47 | 2023-04-25
25/04/2023 02:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد مصرف لبنان اليوم.. هذا ما قد يفعله
Lebanon 24
جديد مصرف لبنان اليوم.. هذا ما قد يفعله
02:45 | 2023-04-25
25/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
13:58 | 2023-04-25
25/04/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بين أحضان خطيبها بالمايوه: "الجنة على الارض" (صور)
Lebanon 24
نادين نجيم بين أحضان خطيبها بالمايوه: "الجنة على الارض" (صور)
11:54 | 2023-04-25
25/04/2023 11:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:11 | 2023-04-25
فرنجية يطلق ترشيحه "رسميا" مساء اليوم.. ومحاولة جديدة لقوى المعارضة للاتفاق
22:05 | 2023-04-25
ميقاتي يرأس اجتماعا لملف النازحين ...عبد اللهيان في بيروت اليوم وموفد قطري الاسبوع المقبل
22:20 | 2023-04-25
اتصالات اميركية- فرنسية تخفف اندفاعة باريس وواشنطن ترفض مقاطعة جلسات الانتخابات
23:15 | 2023-04-25
رجا سلامة تغيّب عن جلسة استجوابه ومطالبة قضائية فرنسية بمثوله مجددا
22:59 | 2023-04-25
موظفو الإدارة العامة مصرون على الاضراب رغم الزيادات ومخاوف من تحركات الشارع
22:56 | 2023-04-25
صيف واعد بعيداً عن "المفاجآت الأميركية"؟
فيديو
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
26/04/2023 06:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
26/04/2023 06:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
26/04/2023 06:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact