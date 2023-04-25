15
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
0
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غياب واشنطن يجعل الحركة الرئاسية بلا بركة
Lebanon 24
25-04-2023
|
22:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": يمكن لفرنسا أن تناقض نفسها في الملف الرئاسي، ويمكن للسعودية أن تلاقيها في منتصف الطريق أو ترفض وساطتها. لكن ما يغيب عن بال الوسط السياسي أن واشنطن لم تقل كلمتها بعد.
حتى الآن، باستثناء بيان نيويورك واللقاء الخماسي في باريس، لم تظهر واشنطن أي فاعلية في مقاربة الملف الرئاسي. استفادت باريس من انحسار الدور الأميركي لتقديم نفسها وسيطاً، من دون تكليف رسمي، بين إيران والسعودية وحزب الله والقوى السياسية، فجمعت في جعبتها أضداداً في مقاربة الوضع اللبناني والإقليمي، وتقدّمت حركتها على المسرح السياسي وكأنها تختزل القرار الدولي في ما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية. وعكست حركة الفريق المحيط بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اهتماماً مضاعفاً في الأيام الأخيرة، وكأن هناك تقدماً ما يحرزه هذا الفريق، فيما الخلاف يكبر بين فريقي الإليزيه والخارجية الفرنسية حول لبنان وغيره من الملفات الديبلوماسية. لكن ما أوحى به هذا الفريق، وما وقع فيه بعض الساسة اللبنانيين، يقابله نأي واشنطن بنفسها عن الملف في الأشهر الأخيرة، فبدت وكأنها تتفرج على الحركة الفرنسية، وعلى الاندفاعة العربية - السعودية تجاه دمشق، من دون أن تبادر إلى وضع النقاط على حروف الوساطات والاتصالات الفرنسية - الإيرانية - السعودية.
Advertisement
واقع الحال، بحسب معلومات دوائر ديبلوماسية أميركية، أن الموقف الأميركي يُفهم لبنانياً وإقليمياً على غير ما هو عليه. صحيح أن أي قرار حاسم لم يتخذ بعد في تحديد مستقبل الرئاسة وهوية الرئيس المقبل، إلا أن من غير المنطقي التعامل مع واشنطن على أنها غائبة بالمعنى السلبي عن الملف. فهذه الأخيرة لا تقف متفرجة، من دون أن يكون لها رأي في كل ما يحدث في الشرق الأدنى والأوسط، لا في اتجاه سوريا ولا في اتجاه مستقبل الاتفاق السعودي - الإيراني وتأثيراته في ساحات لواشنطن رأي فيها. ولا يمكن التعامل مع أي حراك عربي - سعودي تجاه دمشق على أنه سائر نحو خواتيمه إذا تخطى دور الولايات المتحدة، وهذا ما أظهرته التجارب الماضية وما سيظهره مسار الحدث السعودي - السوري. أما لبنانياً، فلا تزال الولايات المتحدة تتعامل مع لبنان على أنه ساحة تملك دوراً فيها، وزيارة مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى باربارا ليف إلى بيروت الشهر الفائت حملت في طياتها هذه الرسالة. وهي حريصة على الحفاظ على هذا الدور بقدر حفاظها على استقرار مضبوط الإيقاع فيها وبأدواتها ومواقع القوى فيها من عسكرية وسياسية. وهي مالت في الوقت نفسه، خلال الأشهر الماضية، إلى توجيه رسائل واضحة ومضبوطة، من دون حملات إعلامية و «إضافات» طبعت مسار تعاطي فرنسا مع الرئاسيات.
ثمة قراءة خاطئة تستعجل وضع الموقف الأميركي في غير موضعه الحقيقي. وهذا سيتبلور تدريجاً، ويظهر في لقاءات في المنطقة تتعلق بلبنان وبدول الجوار. لكن ما هو أكثر وضوحاً أن الموقف الأميركي قد لا يكون يصب حكماً في السير بخطوات سريعة نحو إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهنا قد يتقاطع موقفها في جوهره مع الموقف السعودي، فمن هو قادر على انتخاب رئيس للجمهورية «فليفعل من دون أن يطلب شيئاً منا». وهذا يعني أن الفراغ يساوي في مكان ما انتخاب رئيس من دون رضى الطرفين المعنيين، وفي الحالتين يصبح للانهيار حضور متجذر أكثر في البنية الاجتماعية والاقتصادية والمالية. وخطورة هذا الواقع أن البعض تعامل مع مراحل الاتصالات الأخيرة على أنه يمكن القفز فوق الموقف الأميركي بالاتكاء على باريس. ولعل حزب الله يدرك تماماً أن هذه المعادلة السياسية الدولية غير قائمة أصلاً، ولا مقارنة بين موقعي فرنسا وواشنطن في لبنان وفي أوروبا أو على مستوى الصين وروسيا وإيران. لكنه أكثر الذين يستفيدون اليوم من هذا الحراك، مدركاً في الوقت نفسه أن القطبة المخفية لا تزال في جعبة واشنطن. من هنا يمكن فهم رغبة أكثر من طرف محلي من الاتجاهين، في إبقاء الفراغ أطول فترة ممكنة حتى يتغير شيء ما في الحركة الدولية الكبرى، يمكن البناء عليه جدياً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
Lebanon 24
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
13:53 | 2023-04-25
25/04/2023 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: مُفاجأة بطقس آخر نيسان.. ثلوج وبرَد وصواعق في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: مُفاجأة بطقس آخر نيسان.. ثلوج وبرَد وصواعق في هذا الموعد
02:47 | 2023-04-25
25/04/2023 02:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد مصرف لبنان اليوم.. هذا ما قد يفعله
Lebanon 24
جديد مصرف لبنان اليوم.. هذا ما قد يفعله
02:45 | 2023-04-25
25/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
13:58 | 2023-04-25
25/04/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بين أحضان خطيبها بالمايوه: "الجنة على الارض" (صور)
Lebanon 24
نادين نجيم بين أحضان خطيبها بالمايوه: "الجنة على الارض" (صور)
11:54 | 2023-04-25
25/04/2023 11:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:11 | 2023-04-25
فرنجية يطلق ترشيحه "رسميا" مساء اليوم.. ومحاولة جديدة لقوى المعارضة للاتفاق
22:05 | 2023-04-25
ميقاتي يرأس اجتماعا لملف النازحين ...عبد اللهيان في بيروت اليوم وموفد قطري الاسبوع المقبل
22:20 | 2023-04-25
اتصالات اميركية- فرنسية تخفف اندفاعة باريس وواشنطن ترفض مقاطعة جلسات الانتخابات
22:27 | 2023-04-25
ملف النازحين السوريين يؤجج المخاوف وتحرك حكومي للمعالجة بعد لجم التصعيد
23:15 | 2023-04-25
رجا سلامة تغيّب عن جلسة استجوابه ومطالبة قضائية فرنسية بمثوله مجددا
22:59 | 2023-04-25
موظفو الإدارة العامة مصرون على الاضراب رغم الزيادات ومخاوف من تحركات الشارع
فيديو
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
26/04/2023 06:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
26/04/2023 06:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
26/04/2023 06:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact