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لبنان

زيارات "بالجملة" الى سوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-04-2023 | 01:45
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قالت مصادر مطلعة إن "شهية" بعض القوى والشخصيات السياسية لزيارة العاصمة السورية دمشق ارتفعت في الاسابيع القليلة الماضية، حيث زارها عدد كبير من السياسيين والاعلاميين.
وبحسب المصادر "فإن التقارب السعودي مع سوريا حرّر الكثير من الشخصيات ولم يعد لديها اي رادع يمنعها من اعادة تظهير التقارب او التحالف مع القيادة السورية".
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وتضيف المصادر "ان بعض من زاروا سوريا التقوا بالرئيس السوري بشار الاسد بشكل شخصي في حين التقى اخرون قيادات مختلفة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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