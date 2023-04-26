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لبنان

داخل نفق المطار... جريحتان بحادث سير

Lebanon 24
26-04-2023 | 01:37
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عملت عناصر من الدفاع المدني عند الساعة 7,30  صباحا على إسعاف جريحتين أصيبتا جراء تعرضهما لحادث سير داخل نفق المطار.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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حادث سير

المطار

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