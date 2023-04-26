20
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
21
o
جبيل
3
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان حجر بين شاقوفي السيئ والأسوأ
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
26-04-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لكي يعرف اللبنانيون كيف يختارون بين "أهون الشرّين" عليهم أن يقرأوا جيدًا بين السطور. فما يُكتب فيها غير مفهوم حتى الآن، وإن كان ما يُطالب به المجتمع الدولي اللبنانيين لم تتضح معالمُه بعد. فالمطالبة بالإصلاحات لا تكفي وحدها. بل يجب أن يصحبها ما يمكن أن يساعد على السير بما يُطَالب به اللبنانيون، وبالأخصّ أن الذين يستعجلون انطلاق قطار هذه الإصلاحات يعرفون "بير لبنان وغطاه"، ويعرفون بالتأكيد ما يعيق هذه الإصلاحات، التي من دونها لن تستقيم الأمور. فما يعرفه الأميركيون والفرنسيون ومسؤولو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك القريب والبعيد، هو أكثر من اللزوم، ولكن نسأل: هل يكفي أن يعرف كل هؤلاء مكامن الخلل، وهل يكفي أن يدّلوا بأصبعهم على الداء من دون تقديم الدواء، وهل يكفي تشخيص المرض، وهو قد أصبح معروفًا. فالمريض سيبقى مريضًا ما لم يوضع في غرفة العناية المكثّفة والفائقة، وما لم يُعطَ العلاج الشافي، وما لم يُساعَد للخروج من حالته المرضية.
Advertisement
ما يسمعه اللبنانيون من المسؤولين الدوليين، سواء في واشنطن أو في فرنسا أو في غيرها من العواصم التي يُقال إنها تهتمّ بالوضع اللبناني قد أصبح مغيّبًا عن ظهر قلب لكثرة ترداده. كل ما يريدون قوله لا يعدو كونه فقاقيع صابون. هم يطالبون مجلس النوّاب بإجراء الاستحقاق الرئاسيّ، وانتخاب رئيس جديد للبلاد. والأنكى من كل ذلك أن بعض هؤلاء المسؤولين يبدون استياءهم من أداء الكتل النيابيّة في عمليّة التباطؤ الحاصل في انتخاب رئيس الجمهوريّة، ويعلنون أنّهم لا يتدّخلون في موضوع سياديّ يخصّ اللبنانيّين.
صحيح أن نواب الأمّة المختلفين حتى الآن على مواصفات الرئيس العتيد يتحمّلون المسؤولية المباشرة عن تمنعّهم عن القيام بما يفرضه عليهم الدستور، ولكن في المقابل فإن المجتمع الدولي مطَالب، بالتوازي، إمّا أن يكون تحرّكه إيجابيًا وفاعلًا، وإمّا أن يترك اللبنانيين "يقبّعون" شوكهم بأيديهم العارية. وما دام نواب الأمّة الـ 128 المنتخبون قبل سنة تقريبًا ينتظرون، كما يُقال، أن تأتيهم كلمة السرّ من الخارج فإن البلاد ستبقى من دون رئيس حتى أجل غير مسمّى، وقد تطول فترة الفراغ الرئاسي.
ومع قيام وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان بزيارة لافتة لبيروت، في توقيتها وفي مراميها، خصوصًا بعد الحديث عن أن التعويل على التفاهم الايراني- السعودي لم يفعل فعله لبنانيا، فإنه يُنتظر أن يتم الدفع قدمًا بهذه الخطوة، بعدما تبين ان الدخول الاميركي على الخط من بوابة عدم ترحيبها بمبادرة باريس، التي اضطرّت على أن تعلن، باسم وزارة الخارجية، بأن ليس لديها مرشح لرئاسة الجمهورية في لبنان، وإن كان هذا الإعلان لا يشكل، في رأي بعض المراقبين الديبلوماسيين، عائقاً أمام اندفاعها في تسويق ترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، مع الاشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرج اسم فرنجية على رأس المتسابقين للوصول إلى القصر الجمهوري في بعبدا، مع العلم أنه يؤكد أنه لا يعرف فرنجية شخصيًا ولم يسبق له أن التقاه على حدة، لكنه ينظر إليه على أنه لا يزال المرشح الأوفر حظاً لإنهاء الشغور الرئاسي.
وهكذا تمرّ الأيام وتُطوى على مفاجآت غير متوقعة أو منتظرة، وهي تتراوح بين السيئ والأقّل سوءًا، من دون تحقيق أي خرق في جدار الفراغ الرئاسي، الذي يفصل اللبنانيين عن الحلول الممكنة لخروج آمن من عمق أعماق الهوّة السحيقة، التي أدخلوا إليها عنوة.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
Lebanon 24
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
13:53 | 2023-04-25
25/04/2023 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بين أحضان خطيبها بالمايوه: "الجنة على الارض" (صور)
Lebanon 24
نادين نجيم بين أحضان خطيبها بالمايوه: "الجنة على الارض" (صور)
11:54 | 2023-04-25
25/04/2023 11:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
13:58 | 2023-04-25
25/04/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل بعد معاناته من مضاعفات عمليّة خضع لها (صورة)
Lebanon 24
وفاة ممثل بعد معاناته من مضاعفات عمليّة خضع لها (صورة)
08:39 | 2023-04-25
25/04/2023 08:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالإسم... مصرف جديد ينهار فكم هوى سهمه؟
Lebanon 24
بالإسم... مصرف جديد ينهار فكم هوى سهمه؟
07:13 | 2023-04-25
25/04/2023 07:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
06:10 | 2023-04-26
مقررات مهمة للجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين... وهذا ما جاء فيها
04:00 | 2023-04-26
عبد اللهيان في بيروت.. ترحيب بالخطة الفرنسية ورئيسي قريباً في سوريا
06:57 | 2023-04-26
قراران لوزير المالية.. هذا ما جاء فيهما
06:47 | 2023-04-26
لجنة الأشغال اجتمعت في المديرية العامة للطيران المدني.. عطية: لتعزيز هذا القطاع
06:39 | 2023-04-26
هذا ما ناقشته فرعية التربية والثقافة
06:33 | 2023-04-26
نُقل إلى المستشفى... نازح سوريّ يعتدي على شرطي بلديّة!
فيديو
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
26/04/2023 14:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
26/04/2023 14:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
26/04/2023 14:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact