حتى المقود لم يسلم من السرقة: سيارة ممثلة لبنانية تتعرّض للخلع والتكسير.. شاهدوا الصور

نشرت الممثلة رانيا سلوان صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام وثقت فيها تعرّض سيارتها للكسر والخلع والسرقة.



وبينت الصور زجاج السيارة مكسورا ومحاولة تكسير واضحة للمقود بهدف السرقة. وعلقت رانيا على الصور بالقول: "هيدا بلد لا في أمن ولا أمان تفهههه".

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يُذكر ان رانيا شاركت في العديد من المسلسلات وكان آخرها مسلسل "عروس بيروت".