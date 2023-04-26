خدمات أوجيرو تتوقف في هذه المنطقة... ما السبب؟

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن عطلا طرأ على سنترال بعبدات بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل الفرق على تصليح الأعطال.

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