تغريدة جديدة لوهاب... ماذا قال عن المستشفيات؟

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "لا مستشفى للفقير. الدولة عاجزة وغائبة. وزير الصحة يتلهى بصفقاته مع الشركات. والجمعيات التي تتلقى مساعدات تقوم بسرقتها بعدما أثبت المشرفون عليها جوعا عتيقا".

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