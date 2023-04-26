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لبنان
تغريدة جديدة لوهاب... ماذا قال عن المستشفيات؟
Lebanon 24
26-04-2023
|
02:11
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غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "لا مستشفى للفقير. الدولة عاجزة وغائبة. وزير الصحة يتلهى بصفقاته مع الشركات. والجمعيات التي تتلقى مساعدات تقوم بسرقتها بعدما أثبت المشرفون عليها جوعا عتيقا".
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Lebanon 24
وئام وهاب
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