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لبنان

جولة لمراقبي الامم المتحدة عند الحدود

Lebanon 24
26-04-2023 | 02:35
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يقوم فريق من مراقبي الامم المتحدة بجولة تفقدية للخط الازرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مستقلا مروحية تابعة لقوات اليونيفيل والتي تنفذ في هذا الوقت طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط انطلاقا من محور العديسة الغجر والعباسة وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ مقابل بلدة شبعا.
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