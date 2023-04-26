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لبنان

سرقة الكابلات الكهربائية... قوى الامن تتابع وتوقف أحد المنفذين

Lebanon 24
26-04-2023 | 02:43
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، ومنها عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي تكثر فيها العمليات المذكورة لتحديد المتورطين بها وتوقيفهم.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة الى تحديد هوية أحد منفذي عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة، ويدعى: ي.م. (مواليد عام 1998، فلسطيني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومخدرات ودعارة.
بتاريخ 18-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة صيدا، أثناء قيامه بحرق كمية من الأسلاك الكهربائية وضبطت دراجة آلية لون أسود، بتفتيشه والدراجة ضبطت مضخة مياه وادوات صناعية وسكيناً، 58 حبة مخدرة نوع ترامال وورق لف سجائر.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية ومضخة المياه من محلة المصيلح، كما اعترف بتعاطي المخدرات من نوعي كبتاغون وحشيشة الكيف.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
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