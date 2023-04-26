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لبنان

تغريدة لجعجع... هذا ما قاله عن انسحاب الجيش السوري من لبنان

Lebanon 24
26-04-2023 | 03:10
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غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر": "خرج ولن يعود. - 26 نيسان، ذكرى انسحاب الجيش السوري من لبنان".
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