انتشار كثيف للجيش في الجناح.. ماذا يجري؟

يسجل انتشار كبير للجيش وإستخباراته وقوى الأمن ومكافحة الشغب أمام مفوضية الأمم التي تعنى بشؤون النازحين السوريين في منطقة الجناح بالقرب من السبينيس، تحسباً للتظاهرات التي يتحضر لها السوريون ، ومنعاً لوقوع أي تصادم، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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