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لبنان

انتشار كثيف للجيش في الجناح.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
26-04-2023 | 03:09
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 يسجل انتشار كبير للجيش وإستخباراته وقوى الأمن ومكافحة الشغب أمام مفوضية الأمم التي تعنى بشؤون النازحين السوريين في منطقة الجناح بالقرب من السبينيس، تحسباً للتظاهرات التي يتحضر لها السوريون ، ومنعاً لوقوع أي تصادم، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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الجيش

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