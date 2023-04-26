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لبنان

بايدن يتلقّى رسالة تحذيريّة حول الوضع في لبنان.. لرئيس يكون مختلفاً عن السابقين

Lebanon 24
26-04-2023 | 03:15
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بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جابمس ريتش برسالة خاصة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، أعربا فيها عن قلقهما من الجمود السياسي في لبنان، وعرضا فيها مراحل العقوبات الأخيرة التي طاولت مقرّبين من "حزب الله" ومتعاونين معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة.
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وحضّت الرسالة بايدن على العمل من قُرب مع حلفاء أميركا وشركائها في المنطقة لدعم العملية الديموقراطية الشرعية ومرشّحين رئاسيين، يكونون مختلفين عن الرؤساء السابقين، ويملكون القدرة على خدمة الشعب اللبناني والخضوع لمحاسبته.
 
وممّا جاء في الرسالة: "عزيزي الرئيس بايدن، نكتب إليكم لنؤكّد شواغلنا إزاء المأزق السياسي في لبنان. ومن المثير للقلق أن نرى استخدام الانتخابات الرئاسية في لبنان كعقبة أمام حكومة قادرة. وستزيد هذه التكتيكات من تجميد الإصلاحات الضرورية، وتقريب لبنان من الانهيار الاقتصادي، وتقويض مصالح الأمن القومي الأميركي في كل من لبنان والمنطقة. نحث إدارتكم بقوة على الضغط لتشكيل حكومة لبنانية ملتزمة بالشفافية وبتلبية احتياجات الشعب اللبناني. شعرنا بالتشجيع بعد العقوبات الأخيرة ضدّ نوح زعيتر وحسن دقّو لدورهما في تهريب الكبتاغون نيابة عن نظام الأسد؛ وكذلك العقوبات ضدّ شبكة تمويل لـ"حزب الله"، كما سررنا أن نرى فرض عقوبات على ريمون وتيدي رحمة. ومع ذلك، لا نزال نشعر بالإحباط بسبب الجمود السياسي المستمرّ". 
 
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