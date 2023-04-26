حول ملف النازحين السوريين... هذا ما كشفه الوزير حجار

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لصوت لبنان أنّ التصعيد السريع لملف النازحين السوررين "يجعلنا أمام علامة استفهام كبيرة"، ولا سيّما أنّ هذا الملف في موقع متابعه من قبل الحكومة منذ فترة.

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وأكدّ حجار أنّ ملف النازحين انساني، داعيًا إلى احترام قوانين البلدين، مشيرًا إلى أنّ الأجواء تتجه نحو الفوضى المنوي استثمارها داخليًا وخارجيًا.

ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التنسيق مع الحكومة، وعدم إطلاق التصاريح عبر الإعلام، مشيرًا إلى أنّ الجيش اللبناني لا يتعدى على أحد بل يوقف من دخل خِلسة إلى لبنان.

واعتبر حجار أن اجتماع الحكومة اليوم جاء متأخرًا، لافتًا إلى ضرورة توكيل العميد بيسري في ملف النازحين، وتأليف لجنة وزارية لمتابعة القضية مع الخارج.