وزير الصناعة: اللبنانيون الأرمن متعلّقون بقضيتهم وأرضهم ومطالبهم

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أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن اللبنانيين الأرمن متعلّقون بقضيتهم وأرضهم ومطالبهم، وهم مقاومون في الصناعة والانتاج والابداع والموسيقى والثقافة، مشيراً إلى أنهم شعب حيّ ساهم في تحقيق النهضة الصناعية منذ مجيئهم الى لبنان قبل ماية عام تقريباً.وأوضح أنّه يوجد دلائل كثيرة على الفكر الأرمني الابتكاري، وعلى مهاراتهم المتعدّدة وصلابتهم في مواقفهم وفي عملهم.وقال:"يُستنتج هذا الانطباع بشكل عام من الجولات التي أقوم بها على المؤسسات الصناعية اللبنانية التي طوّر أصحابها عمليات وخطوط الانتاج، وحدّثوا المعدّات والآلات، وطبّقوا المواصفات المطلوبة، وذلك للذهاب بعيداً في الأسواق التنافسية العالمية. ولقد زرت مؤسسة انترانيك بالجيان لتصنيع المعادن المتطوّرة والرائدة في مجال عملها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وينتج المصنع ويصنّع المعادن والمعادن غير الحديدية والاكريليكوالواجهات ثلاثية الأبعاد واللوحات المركبة من الالمنيوم وفق التطبيقات الحديثة للجيل الجديد الخاصة بمواد البناء. وهذه الانجازات المحققة ترفع اسم لبنان عالياً وتفتح آفاقاً توسّعية وشراكات أجنبية أمام المستثمرين اللبنانيين."