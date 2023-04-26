Advertisement

لبنان

وزير الصناعة: اللبنانيون الأرمن متعلّقون بقضيتهم وأرضهم ومطالبهم

Lebanon 24
26-04-2023 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1060803-638181031843900382.jpg
Doc-P-1060803-638181031843900382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن اللبنانيين الأرمن متعلّقون بقضيتهم وأرضهم ومطالبهم، وهم مقاومون في الصناعة والانتاج والابداع والموسيقى والثقافة، مشيراً إلى أنهم شعب حيّ ساهم في تحقيق النهضة الصناعية منذ مجيئهم الى لبنان قبل ماية عام تقريباً.
Advertisement
وأوضح أنّه يوجد دلائل كثيرة على الفكر الأرمني الابتكاري، وعلى مهاراتهم المتعدّدة وصلابتهم في مواقفهم وفي عملهم.
وقال:"يُستنتج هذا الانطباع بشكل عام من الجولات التي أقوم بها على المؤسسات الصناعية اللبنانية التي طوّر أصحابها عمليات وخطوط الانتاج، وحدّثوا المعدّات والآلات، وطبّقوا المواصفات المطلوبة، وذلك للذهاب بعيداً في الأسواق التنافسية العالمية. ولقد زرت مؤسسة انترانيك بالجيان لتصنيع المعادن المتطوّرة والرائدة في مجال عملها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وينتج المصنع ويصنّع المعادن والمعادن غير الحديدية والاكريليكوالواجهات ثلاثية الأبعاد واللوحات المركبة من الالمنيوم وفق التطبيقات الحديثة للجيل الجديد الخاصة بمواد البناء. وهذه الانجازات المحققة ترفع اسم لبنان عالياً وتفتح آفاقاً توسّعية وشراكات أجنبية أمام المستثمرين اللبنانيين."   
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:10 | 2023-04-26
04:00 | 2023-04-26
07:03 | 2023-04-26
07:01 | 2023-04-26
06:57 | 2023-04-26
06:47 | 2023-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website