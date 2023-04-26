بلديّة تتحرّك لتنظيم تواجد النازحين السوريين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ بلدية رميش بدأت إعادة إحصاء النازحين السوريين في البلدة، بهدف تنظيم وجودهم فيها.

وعُلم أنّ كلّ نازح لا يملك الأوراق الثبوتيّة، يتمّ الاتّصال بالقوى الأمنيّة المخولة ترحيله، أو الطلب منه تسوية أوضاعه القانونيّة.