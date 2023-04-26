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لبنان

بلديّة تتحرّك لتنظيم تواجد النازحين السوريين

Lebanon 24
26-04-2023 | 05:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ بلدية رميش بدأت إعادة إحصاء النازحين السوريين في البلدة، بهدف تنظيم وجودهم فيها.
 
 
وعُلم أنّ كلّ نازح لا يملك الأوراق الثبوتيّة، يتمّ الاتّصال بالقوى الأمنيّة المخولة ترحيله، أو الطلب منه تسوية أوضاعه القانونيّة.
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