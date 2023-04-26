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لبنان

الموسوي تابع قضية العائلات اللبنانية العالقة في السودان

Lebanon 24
26-04-2023 | 05:25
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تابع عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب ابراهيم الموسوي قضية "مأساة العائلات اللبنانية العالقة على الحدود السودانية- المصرية، لاسيما على معبر أرقين البري". 
ولهذه الغاية، أجرى النائب الموسوي سلسلة اتصالات ومتابعات منذ يوم أمس شملت الرئيس نبيه بري، الرئيس نجيب ميقاتي، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وسفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر علوي. 
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وناشد في تصريح "كل الجهات المعنية والمنظمات الدولية بذل أقصى الجهود والقيام بواجباتها الإنسانية، لاسيما وأن في عداد العائلات العالقة العديد من الأطفال والرضع، مما قد يشكل خطرا على حياتهم في ظل الظروف القاسية والخطرة". (الوكالة الوطنية)
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