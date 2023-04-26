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لبنان

اللواء صليبا استقبل رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي".. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
26-04-2023 | 05:30
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استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في مكتبه، رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي" أسعد الحريري، وتم البحث في الأوضاع الأمنية في الشمال.
 
 
وأكد الحريري خلال الاجتماع بحسب بيان، "موقف القوى الامنية بضبط الأمن وتطبيق القانون وسيادة الدولة خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان".
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وقال إن اللواء صليبا "ابدى استعداده لتذليل العقبات كافة في سبيل تسهيل أمور المواطن وتيسير أموره وحفظ أمنه".
 
 
وشكر الحريري في نهاية اللقاء صليبا على "اهتمامه بضبط الأمن في الشمال خلال شهر رمضان المبارك". (الوكالة الوطنية)
 
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