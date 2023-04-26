اللواء صليبا استقبل رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي".. وهذا ما تم بحثه

استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في مكتبه، رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي" أسعد الحريري، وتم البحث في الأوضاع الأمنية في الشمال.

وأكد الحريري خلال الاجتماع بحسب بيان، "موقف القوى الامنية بضبط الأمن وتطبيق القانون وسيادة الدولة خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان".

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وقال إن اللواء صليبا "ابدى استعداده لتذليل العقبات كافة في سبيل تسهيل أمور المواطن وتيسير أموره وحفظ أمنه".