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لبنان

"الصحة" تُعلن تجميد التعاقد مع هذا المستشفى.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-04-2023 | 05:45
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه "تجميد التعاقد مع مستشفى الوردية، وذلك لعدم مراعاتها القوانين المرعية الإجراء، ولمخالفتها شروط التعاقد ورفضها استقبال حالة مرضية طارئة". (الوكالة الوطنية)
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