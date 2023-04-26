معوض: لن نسمح بأن يصل أي مرشح للممانعة الى سدة الرئاسة

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أكّد النائب ميشال معوض أن "المعركة التي نخوضها ليست مجرد معركة رئاسة بل هي معركة انقاذ للبلد بوابتها الاستحقاق الرئاسي والمعركة هي كرامة استرجاع الدولة واخراج اللبنانيين من الذل والموت".كلام معوض جاء خلال لقائه رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل في الصيفي، ووصفه بأنه لقاء تنسيقي نتيجة التطورات على الساحة الداخلية والاقليمية والدولية وهو جزء من توحيد القوى السيادية والتغييرية في المعركة السيادية القادمة.وأضاف معوض: "موقفنا واضح بين يدنا الممدودة للحل ومنفتحون لأي حل على اسس اعادة بناء الدولة ورفضنا في الوقت عينه الثابت لاي مشروع هيمنة ولا استقواء جديد على حساب الدولة وكرامة ولقمة عيش اللبنانيين".وتابع: "انطلاقا من هنا، موقفنا هو مد يدنا للحل وليس لمزيد من الهيمنة والاستقواء والتهديد ولن نسمح بأن يصل اي مرشح للممانعة الى سدة الرئاسة"، مشدداً على أنه "يمكنهم تهديدنا ولكن هذا الامر لن يفيد لاننا نعتبر ان هذا الرئيس سيؤدي الى مزيد من للتهجير والذل".وختم معوض: "لا حل للبنان إلّا على اسس استرجاع الدولة التي تجمع اللبنانيين واسترجاع علاقاتنا ببيئتنا العربية والعالم، والعودة الى الدستور الذي يجمع اللبنانيين ويبني الدولة واجراء الاصلاحات البنوية على كل الاصعدة لاعادة كرامة اللبنانيين".