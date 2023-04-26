وزير الدفاع التقى وزير المهجرين عصام شرف الدين

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة صباح اليوم، وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، وجرى تداول الأوضاع العامة في البلاد. (الوكالة الوطنية)

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