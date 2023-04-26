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لبنان
بالجرم المشهود... القبض على سارقي درّاجات آليّة في بيروت!
Lebanon 24
26-04-2023
|
06:15
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفشّي السرقات ولا سيّما الدراجات الآلية في محلة الجناح، وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها دوريات مفرزة إستقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت لمكافحة تلك العمليات، كثّفت المفرزة دورياتها في المحلة المذكورة لتوقيف الفاعل بما أمكن من السرعة.
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بتاريخ 11-4-2023 وفي المحلة ذاتها، ونتيجةً للمتابعة والتحريّات والاستقصاءات، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بالجرم المشهود، من توقيف كل من:
ع. م. (من مواليد عام 1994، لبناني)
م. خ. (من مواليد عام 1996، لبناني)
وذلك أثناء قيامهما بخلع مِقوَد دراجة آلية وكسر واجهتها الأمامية بهدف سرقتها. وتبيّن أنه يوجد بحق الأول مذكّرة إلقاء قبض بجرم محاولة قتل وخلاصتَيْ حكم بجرم مخدرات وتعاطي مخدرات، وبحق الثاني مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار من سلاح حربي وخلاصة حكم بجرم مخالفة أنظمة إدارية. كما تبيّن أن الدراجة مسروقة من محلة الغبيري بتاريخ 01-10-2019.
أودعا والدراجة القطعة المعنية للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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